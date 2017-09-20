Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 09:42

Karaman’da yılkı atları yakalanmaya başladı

Karaman’ın Kılbasan köyü sınırları içerisinde bulunan Karadağ’daki yılkı atlarını yakalama işini alan firma, kısa sürede 200’e yakın atı yakaladı.

Karaman’da yılkı atları yakalanmaya başladı

20 Eylül 2017 09:42


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü tarafından “Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamında atların bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında geçtiğimiz ay atların yakalanması için ihaleye çıkıldı. Dört firmanın katıldığı ihaleyi 368 bin lirayla en düşük fiyatı veren Kuzeyas Grup kazandı. İhaleyi kazanan firma bu ayın başında atların yakalanması için çalışmalarına başladı. Dağın zirvesindeki kısıtlı su kaynağına su içmeye gelen atlar, at seyisleri tarafından zarar verilmeden guruplar halinde boğma sistemiyle yakalanıyor. Burada yakalanan atlar daha sonra kamyonlarla dağın ortasında bulunan meralık alanındaki demir korkuluklarla çevrilen çiftlikte toplanıyor. Firma bini geçkin atın bulunduğu dağda, şu ana kadar 200’e yakınını yakaladı. Yakalanan atların arasında tayların da olması gözden kaçmadı. Yakaladıkları üç atı kısa sürede eğiten seyisler ise eğittikleri atlara binerek arazide tur attı.



Atlar isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü “Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamında yakalanan atların bir kısmını yapılan kontrollerin ardından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verecek. Yetkililer, atların verilecek olmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine ciddi bir talebin geldiğini söyledi.


Bu arada atların yakalama çalışmalarıyla ilgili olarak yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç