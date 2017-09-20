Karaman’da yılkı atları yakalanmaya başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü tarafından “Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamında atların bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında geçtiğimiz ay atların yakalanması için ihaleye çıkıldı. Dört firmanın katıldığı ihaleyi 368 bin lirayla en düşük fiyatı veren Kuzeyas Grup kazandı. İhaleyi kazanan firma bu ayın başında atların yakalanması için çalışmalarına başladı. Dağın zirvesindeki kısıtlı su kaynağına su içmeye gelen atlar, at seyisleri tarafından zarar verilmeden guruplar halinde boğma sistemiyle yakalanıyor. Burada yakalanan atlar daha sonra kamyonlarla dağın ortasında bulunan meralık alanındaki demir korkuluklarla çevrilen çiftlikte toplanıyor. Firma bini geçkin atın bulunduğu dağda, şu ana kadar 200’e yakınını yakaladı. Yakalanan atların arasında tayların da olması gözden kaçmadı. Yakaladıkları üç atı kısa sürede eğiten seyisler ise eğittikleri atlara binerek arazide tur attı.

Atlar isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü “Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamında yakalanan atların bir kısmını yapılan kontrollerin ardından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verecek. Yetkililer, atların verilecek olmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine ciddi bir talebin geldiğini söyledi.

Bu arada atların yakalama çalışmalarıyla ilgili olarak yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.