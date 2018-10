Karaman'da zeytin hasadı başladı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Karaman'da zeytin üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Karaman'ın deniz seviyesinde olan güney ilçelerinde ve Göksu havzasında bulunan merkeze bağlı köylerde her türlü ürünün yetişebildiğini anlatan Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, "Karaman olarak zeytin üretiminde biz de varız. Karaman'ın güney ilçelerinde ve Göksu havzasında yaklaşık 250 bin zeytin ağacımız bulunuyor. Hasat tüm hızıyla devam ediyor. Zeytinde bu yıl rekolte yüksek bekleniyor ve bundan son derece mutluyuz. Fiyatları ise geçen yıla göre yaşanan ekonomik krizden dolayı düşük gidiyor. Biz Ziraat Odası olarak zeytin üreten köylerimize, her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Zeytin üretimi yapan köylerimize zeytin boylama makinesi dağıttık. Bu makinelerin sayesinde üreticilerimiz ürünlerini sınıflandırarak, satma imkanına kavuştu. Arz ve talep dengesini manipüle eden büyük alıcı firmaların, Karaman zeytin üreticilerini her seferinde tuşa getirdiğini görüyoruz. Önceki yıllarda bunun önüne geçmek için, Karaman Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu toplantı ve çalışmalar, kooperatif veya zeytin üreticileri birliği kurulum çalışmaları ilk aşamada başarı sağlasa da, sonraları farklı sebeplerle yeterli üye sayısına ulaşamadığı için kurulamamıştır. Karaman zeytin üreticileri birlik oluşturarak, güçlü bir üretici ve satıcı kimliğine bürünemediği için, büyük alım firmaları karşısında rekabet şartlarını yerine getirememekte ve her yıl hem fiyattan hem de ödemeden kaynaklı maddi kayıp yaşamaktadır” dedi.

“Bölgemizde üretici birliği veya kooperatif şart”

Üretici birliğinin şart olduğunu kaydeden Muğlu, “Karaman'da zeytin üretici birliği veya kooperatif kurulması sayesinde önce de belirttiğim gibi üreticinin gücü, birlikte oluşturulacak güçlü bir üretici birliği ile sağlanabilecektir. Bu konuda üreticilerimizin birlikte hareket etmesi Karaman ekonomisine büyük olumlu yansıma sağlayacak olup, üreticilerinin birlikte olması gerektiğini belirtti. Muğlu, “Karaman hep karasal olarak görünüyor ama Karaman'da zeytin yetiştiğini görüyoruz. Karaman'ın güney bölgesindeki ilçelerinde kaliteli zeytin yetişmektedir. Bundan sonra zeytin yetiştiriciliğinde biz de olacağız. Zeytin yetişen bölgelerimizde nar ve Antepfıstığı da yetişmektedir. Antepfıstığında da söz sahibi olmaya başladık. Aslında bu bölgelerimizde çok ürün yetişiyor. Bu bölge mikro klima olan bir bölge durumundadır. Deniz seviyesinde olduğu için bu bölgelerde birçok ürün yetişiyor. Biz Ziraat Odası olarak bu bölgelerde zeytin üretimini teşvik amaçlı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Karaman'da yetişen zeytin ağırlıkta Ege Bölgesine satılıyor. Buraya zeytin almaya gelen tüccarlar Karaman'ın zeytininin çok kaliteli olduğunu bize söylüyorlar” diye konuştu.