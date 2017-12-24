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24 Aralık 2017 10:09

Karaman’da zeytin üretimi her geçen yıl artıyor

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, İç Anadolu Bölgesinde bulunan Karaman’da zeytin üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Karaman’da zeytin üretimi her geçen yıl artıyor

24 Aralık 2017 10:09


Karaman’ın deniz seviyesinde olan güney ilçelerinde her türlü ürünün yetişebildiğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, "Karaman olarak zeytin üretiminde biz de varız. Karaman’ın güney ilçelerinde yaklaşık 250 bin zeytin ağacı bulunuyor. Bu yıl, zeytin hasadı tamamlanan bölgelerimizde 3 bin 500 ton zeytin üretildi. Bundan son derece mutluyuz. Fiyatları ise üreticimizin yüzünü güldürdü. Biz ziraat odası olarak zeytin üreten köylerimize, her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Karaman hep karasal olarak görünüyor ama Karaman’da zeytin yetiştiğini görüyoruz. Karaman’ın güney bölgesindeki ilçelerinde kaliteli zeytin yetişmektedir. Bundan sonra zeytin yetiştiriciliğinde biz de olacağız. Zeytin yetişen bölgelerimizde nar ve Antepfıstığı da yetişmektedir. Antepfıstığında da söz sahibi olmaya başladık. Aslında bu bölgelerimizde çok ürün yetişiyor. Bu bölge mikro klima olan bir bölge durumundadır. Deniz seviyesinde olduğu için bu bölgelerde birçok ürün yetişiyor. Biz bu bölgelerde zeytin üretimini daha da geliştirmek için 50-60 bin civarında zeytin fidesi dağıttık. Zeytin üretimini teşvik ediyoruz, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Karaman’da yetişen zeytin Ege Bölgesine satılıyor. Pazar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Buraya zeytin almaya gelen tüccarlar Karaman’ın zeytininin çok kaliteli olduğunu bize söylüyorlar” diye konuştu.




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