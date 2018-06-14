Karaman’daki amatör spor kulüplerine 234 bin liralık destek

Kulüplere yapılacak olan yardımın dağıtılması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde bir tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, her zaman amatör sporların yanında olduklarını belirterek, “Amatör spor kulüplerimiz halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlarımızdır. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye genelinde amatör spor kulüplerine verdiği destek kapsamında ilimizde de faal 55 spor kulübüne yapılan 234 bin liralık nakdi yardım amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla çok önemli. Yapılan bu yardımlarla kulüplerimiz daha faal olarak sporcu sayılarını arttıracaklar ve ülkemizde spor kültürü daha yaygın hale gelecektir. En önemlisi ise kulüplerimizi ayakta tuttuğumuz, sayısını artırdığımız sürece gençlerimiz sokaklarda değil sahalarda ve salonlarda olacaklardır” dedi.

Karaman’a yeni bir Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun müjdesini veren Şeker, "İlimizde devam eden yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek yeni bir Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu yatırım planına aldırtarak ödeneğini ayırttık. İlimizde yapımı devam eden 15 bin kişilik şehir stadyumu, merkez Çok Amaçlı Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu gibi modern tesislerimiz hızla yükselmeye devam ediyor. 2002-2018 yılları arasında 145 milyon 404 bin TL yatırımla 25 spor tesisini ilimize kazandırdık. Verilen bu yatırım ve desteklerle birlikte amatör spor kulüplerimizin sayısında da ciddi bir artış olarak 2002 yılında 29 olan kulüp sayısı 2018 yılında 70’ ulaştı. Ayrıca taşeli bölgelerimizde de mevcut spor salonlarımız bakım-onarım çalışmaları kapsamında daha modern hale getirilerek tekrar halkımızın hizmetine girdi. Bununla birlikte spor salonu olmayan ilçelerimiz Sarıveliler ve Başyayla’da modern spor salonları yapılarak gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapmasına imkan sağlandı. Şuanda yine Kazımkarabekir ilçemiz, Sudurağı ve Güneyyurt beldelerimizde bulunan toprak zeminli sahalarımızı sentetik çime dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleştirilen bu yatırımlar sayesinde Karaman artık spor şehri olma yönünde büyük bir mesafe kat edecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 55 spor kulübüne gönderilen 234 bin liralık çek, Karaman Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Celalettin Özcan’a teslim edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti Karaman Milletvekili Adayları Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Mutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale, Karaman Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Celalettin Özcan ve amatör spor kulübü yetkilileri katıldı. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.