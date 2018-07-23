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23 Temmuz 2018 15:05

Karaman’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Karaman’da 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

23 Temmuz 2018 15:05


Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Mersin karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Mersin’den Karaman istikametine gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Aracın ön tarafında oturan Ömer Atasever (70) olay yerinde, sürücü Mustafa Atasever ise kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ömer (12), Hatice Zümeyra (2) ve Merve Reyhan (8) Karaman Devlet Hastanesine, Bediha Atasever de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Hatice Sümeyra da, ameliyata alındığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




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