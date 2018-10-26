Karaman'daki mantar zehirlenmesinde ölü sayısı 2'ye çıktı

Karaman'da 10 gün önce mantardan zehirlenen 12 kişiden biri daha sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da 10 gün önce arazide topladığı mantarları evine getirerek yemesi sonucu zehirlenen 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Havva Bilir, tedavi gördüğü Konya'da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bilir için öğle namazı sonrası Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza Bilir'in yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Bilir'in cenazesi dualarla Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

Karaman'da Ekim ayı başından bu yana araziden topladıkları mantarları yiyen 12 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, Konya'ya sevk edilen 66 yaşındaki Dudu Akın da 17 Ekim Çarşamba günü hayatını kaybetmişti. Havva Bilir'in de hayatını hayatını kaybetmesiyle mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.