Karamanlı judocuya milli görev

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cahide Eke, Portekiz'de Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) düzenlenecek Judo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Karaman'ın yükselen değerlerinden milli sporcu Cahide Eke, milli forma altında yeni bir başarıya daha imza atmak için kolları sıvadı. Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) Portekiz'de düzenlenecek Judo Dünya Şampiyonası'nda Paralimpik Judo Milli Takım kadrosunda yer alan Eke, 48 kiloda ülkemizi temsil edecek. Şampiyona öncesi Spor Şube Müdürü Mustafa Karadeniz ve judo antrenörü Ahmet Ömre Türe eşliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'i ziyaret eden milli sporcu Eke, hedefinin madalya kürsüsünde yer almak olduğunu belirterek, "IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek benim için onur verici. İnşallah şampiyonada iyi bir derece alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Başarılı sporcu Cahide Eke'yi tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, “15-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada sporcumuzun yer alması ve ülkemizi temsil edecek olması bizim için gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcıyorlar. İnşallah Karaman milli takımlara en çok sporcu gönderen illerden biri haline gelecek ve milli takımlara kazandırdığı sporcularla Türk sporuna en iyi şekilde destek verecek” dedi.