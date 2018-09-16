Kardeşini yatağa mahkum eden sürücünün bulunmasını istiyor

Mersin'de bir otomobilin çarparak kaçması sonucu felç kalan genç adamın yakınları, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Kayaönü köyünden Mersin'in Erdemli ilçesine kurbanlıklarını satmaya giden 30 yaşındaki Naci Özyiğit'e kaldırımda beklerken bir otomobil çarparak kaçtı. Kazada kafasını kaldırıma çarpması nedeniyle bilinci kapalı olan Özyiğit, Mersin'de kaldırıldığı hastanede 4 ay boyunca yoğun bakımda yattı. Özyiğit, gözlerini açtığında vücudunun hiçbir yeri tutmadığı anlaşıldı. Tedavisinin devamı için ailesi Özyiğit'i Mersin'den Karaman Devlet Hastanesine naklettirdi. Karaman Devlet Hastanesinde bakıma muhtaç yatalak hastaların kaldığı Palyatif Bakım Merkezinde 8 aydır yatan Özyiğit, gelenlere ne tepki veriyor, ne konuşuyor, sadece gözleriyle bakıyor.

“Kardeşime çarpan o sürücü bulunsun”

Naci Özyiğit'in abisi Sıtkı Özyiğit, “Kaza geçen sene Kurban Bayramı öncesi oldu. Kardeşim 4 ay Mersin'de hastanede yoğun bakımda yattı. Şu anda yatağa bağımlı olarak yatıyor. Şu zamana kadar kardeşime çarpan otomobil sürücüsü yakalanamadı. Bir yıldır hastanede sürünüyoruz, ben evimi bucağımı unutmuş durumdayım. Kazada kafasından darbe almış ve şu ana kadar kıpırdayamıyor. Kardeşime çarparak kaçan sürücüye sormak lazım vicdanen şimdi rahat mıdır? Bu kaza örtbas ediliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum bu sürücünün bulunması için. Kardeşimin 3 tane çocuğu var. Kardeşime de çocuklarına da şu an biz bakıyoruz. Tek isteğimiz o sürücünün bulunmasıdır” diye konuştu.