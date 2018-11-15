Kayıp postacı sualtı kamerası ile aranıyor

Karaman'da 2016 yılından beri kayıp olan postacı ile otomobilini bulabilmek için baraj gölünde sualtı kamerasıyla tekrar arama yapıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü,16 Ağustos 2016 yılında kaybolan posta dağıtıcısı Ahmet Uysal (27) için Fisandun Barajı'na tekrar arama yaptırdı. Mersin Emniyet Müdürlüğünden gelen balık adamlar özel bir firmaya ait yerin 300 metre altını göstererek kaydeden sualtı kamerasıyla barajda tekrar arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında sağlık ekibi de hazır bekletildi. Ekiplerin dünden buyana barajda yaptıkları arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Ahmet Yesevi Mahallesinde oturan ve posta dağıtıcılığı yapan 27 yaşındaki Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde gece yarısı 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Ahmet Uysal'ın izine rastlanmadı. Polis, daha önce de kayıp postacı ile otomobilini Fisandun Barajı'nda aramıştı.