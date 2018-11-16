Kayıp postacının babası: "27 aydır canımız yanıyor"

Karaman'da 27 ay önce otomobiliyle evinden ayrılan ve farklı zamanlarda arama çalışması yapılan genç postacıdan haber alınamıyor. Son olarak dün sualtı kamerasıyla tekrar başlayan arama çalışmalarında şu ana kadar bir sonuca ulaşılamazken, kayıp oğlunun üzüntüsünü yaşayan baba Ramazan Uysal, “Bizim canımız yanıyor, kaybolalı 27 ay oldu” dedi.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ve posta dağıtıcılığı yapan 27 yaşındaki Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde gece yarısı 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Ahmet Uysal'ın izine rastlanmadı. Ayakkabı tamirciliği yapan baba Ramazan Uysal'ın geçen yıl Şubat ayında özel bir televizyon kanalında programa katılarak oğlu Ahmet Uysal'dan haber alınamadığını söylemesi üzerine, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi programa katılarak Ahmet Uysal'ın dövülerek öldürüldükten sonra otomobiliyle Fisandun Barajı'na atıldığını ileri sürdü. Bu iddia üzerine ekipler harekete geçerek önce Fisandun Barajı'nda sonra İbrala Barajı'nda arama yaptı ancak bir sonuç alınamadı. Son olarak dün kayıp postacı için Fisandun Barajı'nda sualtı kamerasıyla tekrar arama çalışması başlatıldı. Bugün de devam eden çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

"Allah'ım düşmanımın başına bile vermesin”

Ahmet Uysal'ın babası Ramazan Uysal ise, Gazipaşa Bedesten Çarşısı'nda bulunan küçük dükkanında ayakkabı tamirciliğine devam ediyor. Polisin Fisandun Barajı'nda kayıp olan oğlu için tekrar arama çalışması başlatmasını medyadan gördüğünü belirten baba Ramazan Uysal, “Allah büyüktür. İnşallah Cenabı Allah sonuçlandırır. Şu an diyecek bir şey yok. Bizim canımız yanıyor, kaybolalı 27 ay oldu. Devletimizden yardım istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bulunması nasip olur. Bugün ben ne desem arayan kişilerin emeğine yazık olur. Bizim kalbimizden geçen oğlumuzun sağ salim evine dönmesidir. Bu durumu Allah'ım düşmanımın başına bile vermesin” diye konuştu.