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20 Temmuz 2018 19:27

Kayıp şahsın iş ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Karaman’da 19 gündür aranan ve dün gece dağlık arazide polis tarafından cesedi bulunan şahsın, iş ortağı tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kayıp şahsın iş ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

20 Temmuz 2018 19:27


Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı Mehmet A. (36), polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında akşam saatlerinde adliyeye çıkarıldı.


“19 gündür kendisinde haber alınamıyordu”


1 Temmuz Pazar günü Abbas Mahallesi’ndeki ikametinden ayrılan 57 yaşındaki Hayati Canbulat’ın evine dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Canbulat’ın aniden ortadan kayboluşunu şüpheli gören Asayiş Şubesi Cinayet Masası detektifleri vakit kaybetmeden çalışma başlattı.


“Polis, şehirdeki tüm MOBESE kayıtlarını izledi”


Kayıp şahsı bulabilmek için gecesini gündüzüne katan dedektifler şehirdeki 132 adet MOBESE kamerasının kayıtlarını tek tek izledi. Ekipler, Mersin yolu üzerindeki kamera kayıtlarında Canbulat ve iş ortağı Mehmet A.’nın birlikte otomobille kentten ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine Mehmet A.’nın evine giden ekipler, şüpheliyi adresinde bulamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda Mehmet A.’nın farklı isimle Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde bir inşaatta çalıştığı tespit edildi. Silifke’de gözaltına alınan Mehmet A., daha sonra Karaman’a getirildi.


“Alacak verecek meselesinden kavga ettik”


Karaman’a getirilen Mehmet A.’nın emniyetteki ifadesinde Canbulat ile olay günü otomobiliyle köylere koyun almaya gittiklerini, aralarında alacak verecek meselesinden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan Mehmet A.’nın, "O sırada Hayati yolun kenarındaki 15-20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hareket ediyordu. Yakınlardaki köye gider diye bırakarak ayrıldım. Olay yerinden 2-3 kilometre uzakta aracım bozuldu. Yakınlarımdan yardım istedim. Otomobilimi çekiciye yükleyerek Karaman’a getirdik. Daha sonra ben kentten ayrılarak Mersin’e gittim, inşaatta çalışmaya başladım" dediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet A., polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cinayete kurban giden Hayati Canbulat ile Mehmet A.’nın yaklaşık 4 yıldır iş ortaklığı yaptıkları öğrenildi.


19 gündür kayıp olan Hayati Canbulat’ın dün akşam merkeze bağlı Elmadağ köyü Taşdibi mevkiinde uçurumda cesedi bulunmuştu.




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