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28 Temmuz 2018 14:30

Kazada hayatını kaybeden yarbay için tören düzenlendi

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Osman Alper Durmaz için tören düzenlendi.

Kazada hayatını kaybeden yarbay için tören düzenlendi

28 Temmuz 2018 14:30


Karaman Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törene, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile Durmaz’ın yakınları, asker ve polisler katıldı. Durmaz’ın cenazesi, cenaze aracı ile morgdan alınarak törenin yapılacağı alana getirildi. Burada ilk olarak Yarbay Osman Alper Durmaz’ın kısa özgeçmişi okundu. Daha sonra okunan duanın ardından iki çocuk babası Durmaz’ın cenazesi defnedilmek üzere Karaman’dan Ankara’ya uğurlandı. Cenaze aracının gidişi sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Şen ile birlikte diğer askerler selam durdu.



Kaza gece meydana geldi


Kaza, saat 02.45 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolu Sudurağı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Kendisine ait otomobille Ayrancı ilçesinden Karaman’a gitmekte olan Yarbay Durmaz’ın (45) kullandığı araç yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada Yarbay Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.




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