Kazım Karabekir MYO’da mezuniyet coşkusu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okul birincisi Tuğba Dönmez, törenin açılış konuşmasını yaptı. Dönmez, “Okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrılmak beni hüzünlendiriyor fakat yeni bir hayata başlayacak olmak ise beni ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bize dair beklentileri boşa çıkarmayız ve hepimiz hayatımız boyunca başarılı bireyler oluruz. Başarımda pay sahibi olan başta canım ailem olmak üzere bütün hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“İşinizi en iyi şekilde yapma gayretinde olun”

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel ise mezuniyet törenlerinin öğrenciler için büyük bir anlam ifade ettiğini hatırlatarak, “Yaşantınızın bir dönemini kapatıp diğer bir dönemine geçiyorsunuz. Başlayacağınız bu yeni dönemde işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterin. Gelecekte pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inancım tamdır. Hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum. Yolunuz da bahtınız da açık olsun.” şeklinde konuştu.

“Hepimizin ve dünyanın size ihtiyacı var”

Törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilere seslenerek, “Üniversitemiz; akademik ve idari kadrosu, öğrencileri, velileri ve mezunlarıyla büyük bir ailedir. Öncelikle bu ailenin bir parçası olduğunuz için her birinizi tebrik ediyor; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bir mensubu olarak hayatınız boyunca çevrenize en üst düzeyde katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Her biriniz teker teker ayrı meziyetlerde, ayrı kişilik özelliklerine sahip bireylersiniz. Ancak şundan şüphemiz yoktur ki her birinizin gerek kendinize, gerek çevrenize, ülkemize ve dünyamıza ayrı ayrı katacağınız çok şey var. Hepimizin ve dünyanın size ihtiyacı var. Sizin çevrenize yapacağınız her olumlu katkı muhakkak ki artarak size geri dönecektir. Her birinize bundan sonraki hayat yolculuğunuzda başarılar, mutluluk ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Rektör Akgül mezun öğrencilerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız bugün üniversitemizden mezun oluyorlar. Her bir evladımız vatanımız ve milletimiz için kıymetli bir hazinedir. Bu hazineye gözümüz gibi bakmak her birimizin boynunun borcudur. Öğrencilerimiz için mezuniyetleri sonrası tek başına yaşama mücadelesi başlayacak. Bu mücadelelerinde onlara desteklerinizi esirgemeyin ve iyi kötü günlerinde yanlarında olun. Her zaman onlara kıymetlerini hatırlatın. Hayat yolculuklarında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da evlatlarınızla gurur duyacağınıza inancımız tamdır” dedi.

Dereceye girenleri başarı belgeleri verildi

Açılış konuşmalarının ardından Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda dereceye giren öğrencilere Rektör Akgül tarafından başarı belgeleri verildi. Daha sonra Kazım Karabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı öğrencilere ödüllerini takdim etti. Okul birincisi Tuğba Dönmez’in, isminin yazılı olduğu plakayı mezuniyet kütüğüne çakmasının ardından mezun öğrencilerin isimleri okunarak mezuniyet belgeleri kendilerine teslim edildi ve öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet andını okudu.

Tören, mezun öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlatmalarının ardından sona erdi. Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kazım Karabekir İlçe Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.