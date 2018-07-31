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31 Temmuz 2018 09:49

Kendisine küfrettiğini iddia ettiği Afganistan uyruklu genci bıçakladı

Karaman’da bir çocuk, kendisine küfredip kafasına hortumla vurduğunu iddia ettiği Afganistan uyruklu genci dört yerinden bıçakladı.

Kendisine küfrettiğini iddia ettiği Afganistan uyruklu genci bıçakladı

31 Temmuz 2018 09:49


Olay, Larende Mahallesi 588 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. (15), Afganistan uyruklu Abdullah T. ile (18) kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine R.D., üzerindeki bıçakla Abdullah T.’yi vücudunun dört yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kalbinin yakınına isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Abdullah T., vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Afganistanlı gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan R.D. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. R.D. bıçaklayarak ağır yaraladığı Afganistanlı gencin tedavi gördüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli R.D.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, Abdullah T.’nin kendisine küfür ederek kafasına hortumla vurduğu için bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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