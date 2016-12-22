Kent Konseyinden Çevik Kuvvet ile İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Karaman Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına destek ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ile Kadın Meclisi Başkanı Özlem Arı Koçak nezaretinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ile bir araya gelerek son zamanlarda yaşanan terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Tutuk ve Garnizon Komutanı Şen, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kadın Meclisi üyeleri ziyaretin sonunda hazırladıkları pasta ve börekleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polislere ikram etti.