KMÜ BESYO özel yetenek sınavı başvuruları başlıyor

KMÜ’den yapılan açıklamada, "Yüksekokulun Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne bu yıl 20’si bayan, 25’i erkek olmak üzere 45 öğrenci, yine aynı bölüme 4’ü bayan, 4’ü erkek olmak üzere toplam 8 milli sporcu ve buna ek olarak 2’si bayan, 3’ü erkek 5 engelli aday olmak üzere toplam 58 öğrenci alınacak. Ayrıca Antrenörlük Eğitimi Bölümü normal öğretim programına 24’ü bayan, 30’u erkek olmak üzere 54 öğrenci, 4’ü bayan, 5’i erkek 9 milli sporcu ve 2’si bayan, 4’ü erkek 6 engelli aday olmak üzere toplam 69 öğrenci alınacak. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci öğretim programına ise 16’sı bayan, 20’si erkek olmak üzere 36 öğrenci, 3’ü bayan, 3’ü erkek 6 milli sporcu ve buna ilave olarak 2’si bayan, 2’si erkek 4 engelli aday ile birlikte toplam 46 öğrenci alınacak. A veya B milli sporcu olan adaylardan 2018-YKS sınavı TYT puan türünden 150 ve üzeri puan almış olanlar ile ortaöğretim Spor Lisesi ve diğer liselerden mezun olan adaylardan 2018-YKS sınavı TYT puan türünden 220 ve üzeri puan almış olanlar, engelli adaylardan ise 2017-YGS veya 2018-TYT puanı en az 100 ve üzeri puan almış olanlar sınava başvurabilecekler" denildi.

Başvurular 06-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak

Adaylar ön kayıt başvurularını 06-12 Ağustos tarihleri arasında http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirecek. Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan aday listesi 15 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Özel yetenek sınavları 28-30 Ağustos tarihlerinde KMÜ BESYO Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 03 Eylül’de açıklanacak. KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavları hakkında ayrıntılı bilgiye http://kmu.edu.tr/besyo adresinden ulaşılabilir.