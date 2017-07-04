KMÜ BESYO’da özel yetenek sınavları başladı

İki gün boyunca sürecek özel yetenek sınavlarının ilk gününde kız öğrenciler ve milli sporcular yeteneklerini sergiledi. Sınav süresince adaylar ve aileleri sınav salonundaki kameralardan alınan görüntüleri kendileri için kurulan ekranlardan takip etme şansı buldu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, sınavların ilk gününün başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getirerek, “Bugün kız öğrencilerimizle milli sporcularımızın sınavını gerçekleştirdik. Yarın da erkek öğrencilerimizin sınavını tamamlayacağız. Bundan sonraki aşamada LYS sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceğiz ve öğrencilerimizin burada elde etmiş oldukları dereceye göre net sonuçları açıklayacağız. Sınavlarımız gayet açık ve net bir şekilde herhangi bir endişeye yer vermeden yapılıyor. İnşallah sınav sonuçları gerek üniversitemiz gerekse yüksekokulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olur” dedi.

Özel yetenek sınavları ikinci gün de erkek öğrencilerin performansları ile devam edecek. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden 20’ye yakın personelin sınav komisyonunda görev aldığı özel yetenek sınavlarında Türkiye’nin çeşitli illerinden 137’si kız, 235’i erkek, 7’si milli sporcu olmak üzere toplam 379 öğrenci ter dökecek.