Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 09:22

KMÜ BESYO’da özel yetenek sınavları tamamlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavları sona erdi.

KMÜ BESYO’da özel yetenek sınavları tamamlandı

06 Temmuz 2017 09:22


İki gün süren özel yetenek sınavlarında Türkiye’nin çeşitli illerinden 137’si kız, 235’i erkek, 7’si milli sporcu olmak üzere toplam 379 öğrenci ter döktü. İlk gün kız öğrenciler ve milli sporcuların yeteneklerini sergilediği sınavlarda, ikinci gün erkek öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Özel yetenek sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar LYS sonuçlarını beklemeye başladı. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin parkurda elde ettikleri dereceler hesaplanarak kesin sonuçlar açıklanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:02
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!