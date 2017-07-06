KMÜ BESYO’da özel yetenek sınavları tamamlandı

İki gün süren özel yetenek sınavlarında Türkiye’nin çeşitli illerinden 137’si kız, 235’i erkek, 7’si milli sporcu olmak üzere toplam 379 öğrenci ter döktü. İlk gün kız öğrenciler ve milli sporcuların yeteneklerini sergilediği sınavlarda, ikinci gün erkek öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Özel yetenek sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar LYS sonuçlarını beklemeye başladı. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin parkurda elde ettikleri dereceler hesaplanarak kesin sonuçlar açıklanacak.