KMÜ, elektriğinin yarısını kendisi üretiyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Güneş Enerji Sistemi Projesi ile yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek konuma geldi.

Yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde girişimci ve yenilikçi üniversite kimliğiyle öne çıkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Güneş Enerji Sistemi Projesi ile bu alanda geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Üniversitenin daha önce devreye aldığı güneş enerjisi santraline 539 kilovat enerjilik (kWe) güç daha ilave yapılarak toplam 999 kWe güce ulaşıldı. Güneş enerji santralleri son hali ile KMÜ'nün yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek hale geldi. 2016 yılında yapımı tamamlanan ve 460 kWe sahip olan santralde 2008 adet 250 W'lık PV paneller kullanılırken, 2018 yılı itibariyle 539 kWe ilave yapılarak 2160 adet 270 W'lık PV paneller kullanılmaya başlandı. Tamamen milli ve yerli panellerin kullanıldığı santrallerde toplamda 4168 adet PV panel ve 34 adet dönüştürücü hizmet veriyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Güneş Enerji Sistemi Projesi ile üniversitenin kendi elektriğini üretme konusunda önemli bir adım attığını belirterek, “Günümüzde enerjiye duyulan ihtiyaç giderek artarken öte yandan mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ilgi de günden güne artıyor. Ülke olarak dışa bağımlılığımızı azaltmak adına yeni projeler ortaya koymak ve yenilenebilir enerji sistemleri ile kurumumuzun enerji ihtiyacını karşılayabilmek bizim adımıza güzel bir gelişme” diye konuştu.

Rektör Akgül, üniversitenin güneş enerji sistemi projesinin kurum ve kuruluşlar ile diğer yatırımcılar için de örnek olabileceğini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamız sebebiyle yenilenebilir enerji alanlarını artırarak hem ülke ekonomisine katkı sağlayıp hem de kendi enerjimizi kendimiz üretebilmeliyiz. 2015 yılı sonlarında başlayan projemiz bugün üniversitemizin elektrik tüketiminin yüzde 50'sini karşılayabilecek hale geldi. Umarım bugün ihtiyacımızın yüzde 50'sini karşılayan bu projeyi daha da geliştirerek ihtiyacımızın tamamını karşılayabilecek seviyelere çıkarırız. Projenin bu aşamaya gelmesine destek veren TEDAŞ'a ve tesisin kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” .