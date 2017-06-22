Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:46

KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne üç yeni yüksek lisans programı açıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde üç yeni yüksek lisans programının açılmasını onayladı.

KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne üç yeni yüksek lisans programı açıldı

22 Haziran 2017 10:46


Üniversite Senatosunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurulunun kararıyla KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Biyoloji, Fizik ve Gıda Mühendisliği anabilim dallarında tezli yüksek lisans programı açıldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, onaylanan üç yeni lisans üstü programla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam 12 lisans üstü programda yüksek lisans ve doktora yapılabileceğini belirterek, "Enstitüler, bilimsel araştırma projeleri açışından üniversiteler için hayati öneme sahip akademik birimlerdir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki enstitülerimizde farklı programlar ve anabilim dallarında eğitim-öğretim yapılabilmesi için bundan sonra da gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!