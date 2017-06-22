KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne üç yeni yüksek lisans programı açıldı

Üniversite Senatosunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurulunun kararıyla KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Biyoloji, Fizik ve Gıda Mühendisliği anabilim dallarında tezli yüksek lisans programı açıldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, onaylanan üç yeni lisans üstü programla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam 12 lisans üstü programda yüksek lisans ve doktora yapılabileceğini belirterek, "Enstitüler, bilimsel araştırma projeleri açışından üniversiteler için hayati öneme sahip akademik birimlerdir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki enstitülerimizde farklı programlar ve anabilim dallarında eğitim-öğretim yapılabilmesi için bundan sonra da gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.