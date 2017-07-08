KMÜ futsal takımında hedef Avrupa şampiyonluğu

Toplantı öncesinde BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, Öğretim Elemanı ve Futsal Takımı Antrenörü Dr. Kazım Nas ile takımdaki sporcular, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci ile basın mensupları kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, KMÜ Futsal Takımının elde etmiş olduğu başarılardan bahsederek, “Başarılarından dolayı hocamızı ve sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Takımımız Avrupa genelinde ülkemizi temsil etmek için önemli bir organizasyona katılıyor. Bu şampiyonada 9 farklı ülkeden 12 takım yer alacak. İçerisinde Almanya, Portekiz, Fransa, Rusya gibi güçlü takımların olduğu bu şampiyonada inanıyorum ki takımımız daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci ise sporculara başarılar dileyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ümit ediyorum ki kardeşlerimiz oradan güzel başarılarla döneceklerdir. Öncelikle Karaman’ı daha sonra da mensubu olduğumuz üniversitemizi temsil edecek arkadaşlarımızı dualarımızla uğurluyoruz. Başkanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız ve her türlü desteği verme gayreti içerisindeyiz.”

Öğretim Elemanı ve Futsal Takımı Antrenörü Dr. Kazım Nas ise futsal takımının kuruluşundan bugünlere gelene kadar büyük özveri gösterdiklerini hatırlatarak, üniversite yönetimine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Dr. Nas konuşmasını şöyle devam etti: “Burada olmamızın yegane sebebi dört yıllık bir birikimdir. Arkadaşlarımız hiçbir çıkarları olmadan bu spora gönül verdi ve özveri ile maçlara hazırlandılar. Hangi spor branşı olursa olsun her zaman iddialı olmak gerekiyor. Biz de bugün iddialı konuşuyoruz ve turnuvaya Avrupa Şampiyonluğu hedefiyle katılıyoruz.”

Toplantı basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.