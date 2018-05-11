Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 14:57

KMÜ, halk oyunları ve mehter marşları ile şenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 741.

KMÜ, halk oyunları ve mehter marşları ile şenlendi

11 Mayıs 2018 14:57

Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında devam eden Kitap Fuarı etkinlikleri, halk oyunları gösterisi ve mehter marşlarıyla izleyenleri coşturdu.


Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş yönetimindeki KMÜ Halk Oyunları Topluluğu (KAHOT), Zeybek, Harmandalı ve Burdur yöresine ait oyunlar sergileyerek büyük beğeni topladı. Toplamda 45 dansçıya sahip KAHOT, sadece iki ay gibi kısa bir sürede yoğun çalışma temposu içerisine girerek öğrencileri yöresel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. KMÜ Halk Oyunları Topluluğu’nun ardından sahne alan Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ise ’Şehzade Süleyman, Abdülhamid Han, Genç Osman, Çanakkale Zaferi, Hücum’ gibi birçok marşı seslendirerek izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç