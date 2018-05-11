KMÜ, halk oyunları ve mehter marşları ile şenlendi

Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında devam eden Kitap Fuarı etkinlikleri, halk oyunları gösterisi ve mehter marşlarıyla izleyenleri coşturdu.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş yönetimindeki KMÜ Halk Oyunları Topluluğu (KAHOT), Zeybek, Harmandalı ve Burdur yöresine ait oyunlar sergileyerek büyük beğeni topladı. Toplamda 45 dansçıya sahip KAHOT, sadece iki ay gibi kısa bir sürede yoğun çalışma temposu içerisine girerek öğrencileri yöresel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. KMÜ Halk Oyunları Topluluğu’nun ardından sahne alan Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ise ’Şehzade Süleyman, Abdülhamid Han, Genç Osman, Çanakkale Zaferi, Hücum’ gibi birçok marşı seslendirerek izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.