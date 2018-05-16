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16 Mayıs 2018 14:12

KMÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı.

KMÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

16 Mayıs 2018 14:12


İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu’nun yanı sıra KMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Akar ve Şube Müdürü Güngör Dolaşık da yer aldı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi eğitim kurumlarından Halk Eğitimi Merkezi, Meslekî Eğitim Merkezi, Açık Öğretim Okulları ve Karaman Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa kurslar düzenlenecek. Protokol kapsamında düzenlenecek kurslara katılanlara verilecek belge ve sertifikalar hem KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden hem de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacak.


İki yıl süreyle geçerli olacak protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Rektör Akgül, “Öğrencilerimizin ve halkımızın talep ve beklentileri doğrultusunda Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla kurslar açmaya devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle bundan sonra daha fazla sayıda kursiyere daha farklı alanlarda kurs düzenleyeceğiz. Üstelik sertifikalarımız her iki kurumun da imzasını içerecek. Protokolün şimdiden hayırlı olmasını diliyor; ülkemizin yetişkin insan kaynaklarına katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.




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