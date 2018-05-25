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25 Mayıs 2018 11:50

KMÜ ile Türkiye Maarif Vakfı arasında protokol imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı arasında ‘İşbirliği ve Tanıtım Protokolü’ imzalandı.

KMÜ ile Türkiye Maarif Vakfı arasında protokol imzalandı

25 Mayıs 2018 11:50


Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı da yer aldı. Protokol kapsamında KMÜ ve Maarif Vakfı birbirlerinin yurtiçinde ya da yurtdışında yapılan tanıtım, kariyer günleri ve sınav gibi eğitim faaliyetlerine imkanlar doğrultusunda iştirak edecek. KMÜ, Vakıf ile işbirliği içerirsinde Türkçenin yurt dışında öğretimini yaygınlaştırmak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, kısa süreli eğitim vermek, araştırma yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak gibi çalışmalar yapacak. Ayrıca her akademik yıl için KMÜ’nün yurtdışından öğrenci seçmesi ve kabulüne Vakıf destek verecek. İmza töreninin ardından konuşan Rektör Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimize ulaşmak için yeni bir protokol daha imzaladık. Protokol ile üniversitemizi evrensel ölçeklere taşımayı, Türkçe bilim ve eğitim dilimizi yurtdışında yaygınlaştırmayı ve yurtdışından daha fazla öğrenciyi üniversitemizde ağırlamayı hedefliyoruz. Protokolün şimdiden hayırlı olmasını diler; Türkiye Maarif Vakfı’na destekleri ve Türkçe hassasiyetleri için teşekkür ederim” diye konuştu.




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