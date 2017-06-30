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30 Haziran 2017 14:04

KMÜ meslek yüksekokullarında 23 yeni program açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) meslek yüksekokulları bünyesinde 23 yeni program açıldı.

KMÜ meslek yüksekokullarında 23 yeni program açıldı

30 Haziran 2017 14:04


Yükseköğretim Yürütme Kurulunun onayıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulunda Sosyal Güvenlik programı, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda Mobil Teknolojileri ve Atık Yönetimi programları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eczane Hizmetleri, Anestezi, Optisyenlik, İş ve Uğraşı Terapisi, Fizyoterapi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Odyometri ve Perfüzyon Teknikleri programları, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Sosyal Güvenlik ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ise Bahçe Tarımı, Seracılık, Süt ve Besi Hayvancılığı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Elektrik, Kimya Teknolojileri, Üretimde Kalite Kontrol, Harita ve Kadastro programı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarının açılması kararlaştırıldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ’nün akademik altyapısını güçlendirip daha fazla bölüm ve programda eğitim verebilmesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.


Rektör Akgül, bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademik gelişim için gerekli adımları atacaklarını ifade ederek, yeni bölüm ve programların hayırlı olmasını diledi.




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