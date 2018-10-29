KMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri güneş santralini inceledi

Enerji İletimi ve Dağıtımı dersi kapsamında öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selami Balcı ve Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı eşliğinde gerçekleştirilen teknik geziye yaklaşık kırk öğrenci katıldı. KMÜ Enerji Mühendisi Hikmet Ünal ve Elektrik Elektronik Mühendisi Osman Çakıraslan tarafından öğrencilere Güneş Enerji Santrali ile elektrik üretiminin nasıl yapıldığı, güç seviyesi, şebeke ile etkileşimli olarak güç iletimi ve dağıtımı konuları hakkında bilgi verildi. Teknik gezi sayesinde öğrenciler, elektrik enerjisinin üretimi ve şebekeye bağlantı uygulamasını yerinde inceleme fırsatı buldular.