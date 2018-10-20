KMÜ öğrencilerinden kitap tahlili

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Zaman, Mekan, Şahsiyet' okumalarına bir yenisi daha eklendi.

KMÜ Çalıştay Salonunda düzenlenen etkinlikte Zeynep Gazali ve eseri "Zindan Hatıraları" ele alındı. Moderatörlüğünü İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Meryem Soylu'nun yaptığı okuma programına çok sayıda öğrenci katılarak tahlilleri ve incelemeleri ile etkinliğe katkıda bulundular. Zeynep Gazali'nin hayatı ile ilgili kesitleri paylaşan Meryem Soylu şunları söyledi: “Zulme karşı dik duruşu ile elifi anımsatan Zeynep Gazali, şahsiyeti ile biz gençlerin örnek alabileceği bir kişi olmuştur. Gazali, bu kitabını da ‘Allah yolunda olanlara' ithaf ederek verdiği mücadeleyi kaleme almıştır. Biz de bu bilinçle hareket ederek kitapları okumakla kalmayıp irdelemeye gayret gösterelim. Unutmayalım ki mücadele; dava varsa tektir, kadın erkek ayrımı gözetmez.”

Yazarın ve kitabın farklı bakış açılarıyla ele alındığı etkinlikte kitabı okuyan öğrenciler, Zeynep Gazali'nin mücadelesinde ve direnişinde hiçbir zaman cinsiyet ayrımı gözetmediğine değinerek kitapla ilgili düşüncelerini ve kitapta adı geçen şahsiyetler üzerinden yaşanan olayları değerlendirdiler.

Kitap tahlilleri, Dursun Gürlek'in ‘Ayaklı Kütüphaneler' eseri ile kasım ayında da devam edecek.