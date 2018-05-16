KMÜ Senatosundan İsrail’e kınama açıklaması

İsrail’in saldırılarını kınayan senato, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül Başkanlığında toplanarak bir bildiri yayımladı.

Üniversite senatosunun yayımladığı bildiri şu ifadeler yer aldı:

"Bir süre önce Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını resmen beyan eden Amerika Birleşik Devletleri, Tel Aviv’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı alarak bölge ve dünya barışına büyük bir darbe vurmuştur. Bu kararın tam da Nekbe’nin (Felaket Günü) 70’inci yıldönümüne denk getirilmesi, olayın ne kadar büyük bir tahrik içerdiğini gözler önüne sermektedir. Uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını, bölgenin tarihi ve sosyal gerçeklerini görmezden gelen, dahası vicdan ve muhakeme sınırlarını zorlayan ABD ve onun bölgedeki kolu terörist İsrail, büyük bir suça ortaklık etmektedir. Masum Filistin halkına yönelik soykırımcı terörist İsrail’in dün gerçekleştirdiği saldırılar ve bu saldırılarda çok sayıda Müslüman Filistinlinin yaşamını yitirmesi tarihe bir kez daha kara bir leke olarak yazılacaktır. Dün masum, onurlu, temiz ve kutlu Kudüs’ün kanı akıtılmıştır. Yine dün insanlığın huzurunun, güveninin, fikir hürriyetinin ve farklılıkların, yaşama tutunma hissinin, tüm insani değerlerin ve inançların üzerine bomba atılmıştır. İnsanlık onurunun çiğnendiği, üç dinin kutsal mekanı Kudüs’ün kirletildiği ve dünya barışının tehdit edildiği bu şuursuz eylemler, tüm sağduyu sahibi insanların yüreğinde ve cesaretini yitirmemiş devletlerin meclislerinde ve senatolarında karşılığını bulacaktır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu olarak bu kasıtlı, pervasız, utanç verici olayı kınıyor; şehit düşen Müslüman Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; tüm Filistinlilere ve İslam âlemine başsağlığı diliyoruz. Bizler yüzyıllar boyu dünyaya adalet, huzur ve güven getiren bir milletin evlatları olarak tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla mazlumların yanında yer almaya, kan ve gözyaşından beslenen katil ve canilere dur demeye, haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İslam âlemi olarak dün yaşadığımız kanlı günün tekrar etmemesini temenni ediyor; akademik camia olarak milletimizle birlikte Müslüman kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz."