KMÜ senatosundan İsrail’e kınama

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül başkanlığında 23 Temmuz tarihinde toplanan Üniversite Senatosu tarafından yayımlanan bildiride, "İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası ile 1948 yılından bu yana Filistinli kardeşlerimize uygulanan ayrımcılık ve eziyet politikası günümüzde resmileştirilmeye çalışılarak bütün evrensel hukuk ilkelerinin yanı sıra ahlaki ve etik değerler ayaklar altına alınmaktadır. İsrail vatandaşı olan Filistinli kardeşlerimizin haklarını hiçe sayan, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesini öngören, Arapçanın resmi dil olmaktan çıkarılıp ülkenin tek resmi dilinin İbranice olmasını kabul eden bu yasayı Üniversite Senatosu olarak kınıyor, İsrail’i insan haklarına, uluslararası hukuka ve adalete uygun davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.