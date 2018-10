KMÜ, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesini ağırladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ‘Üniversiteler Fair Play Kervanı' kapsamında panel düzenlendi.

Panel öncesinde Milli Olimpiyat Komitesi Üyeleri KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Milli Olimpiyat Komitesi Üyeleri ve davetlilerin katılımıyla ‘Dünya Fair Play Karikatür Sergisi'nin açılışı yapılarak organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluş temsilcilerine madalya takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Tekin'in yaptığı panele geçildi. Doç. Dr. Tekin, fair playin bir hayat felsefesi olduğunu belirterek, “Fair play tüm toplum tarafından benimsenmesi gereken bir olgudur ve tüm yaş gruplarında önemsenmesi gerekiyor” dedi.

Etkinliğin sponsorlarından Nobel İlaç Firması Yetkilisi Murat Kale, etkinliğe sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek firmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Altınordu Spor Kulübü Temsilcisi Aykut Turan ise, kulüple ilgili bilgiler paylaşarak, “Bu toprakların çocuklarına inanarak yola çıktık ve on yıllık bir emeğin sonucunda bu konuma geldik. Bugün, 125 okulda 10 bini aşkın öğrencimizle yalnızca bir futbol kulübü değil, aynı zamanda futbol felsefesi üreten bir kulübüz” şeklinde konuştu.

TMOK Duayen Üyesi ve Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise, konuşmasında katılımcılara fair play ödülü kazanan sporcular ve aileleri ile ilgili örnekler sundu. Arıpınar, Türk insanının harcında her zaman fair play ruhunun bulunduğunu söyleyerek, “Bizler bu ruhu yeniden sizlere hatırlatmak için buraya geldik. Fair playi sadece sporun içinde değil yaşamın içinde düşünün. Fair play, hayatınızın felsefesi olsun, kalbiniz ve gönlünüz hep güzel olsun” dedi.

TMOK Üyesi Murat Özbay da, komitenin faaliyetleri ve verdiği ödüllerle ilgili hatıralarından bahsederek, “Dört yıldır Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bugün, 51'inci durağımız olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde sizlerle birlikteyiz” diye konuştu.

TMOK Üyesi Remzi Yılmaz ise, bireylerin sadece küçücük bir gülümseme ile bile fair playa katkıda bulunabilileceklerini belirterek, "Herkese gülümseyerek davranırsanız muhakkak bir gün o gülümseme size dönecektir” dedi.

"Fair play sakatlanan rakibi kucaklamaktır"

TMOK Üyesi Sevim Güllü, slayt sunumunda fair play ve Atatürk ilişkisini anlattı. Atatürk'ün yaşadığı dönem boyunca fair play ruhu ile hareket ettiğini vurgulayan Güllü, “Atatürk, fair play adına üzerine düşen her şeyi yapmıştır; ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü ile bir sporcuda olması gereken bütün değerleri bir araya getirmiştir” şeklinde konuştu.

TMOK Üyesi Semra Demirer ise, hayatın seçimlerle dolu bir serüven olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Umarım hayattaki tüm seçimleriniz iyiye ve güzele doğru yol alır. Üzerinizde taşıdığınız eşofmanlarınız sizin rızkınızı kazandığınız kostümlerinizdir. Eşofmanlarınıza sahip çıkın ve mesleğinize her zaman saygı duyun.”

Eski Milli Atlet İsmail Akçay da, sporculuk yaşantısı boyunca karşılaştığı ilginç olayları keyifli bir dille anlatırken öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Akçay, “Her Türk vatandaşı ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü bilmeli ve saygı duymalı. Sonrasında bu ülkede huzur içinde yaşamamıza vesile olan şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu bilmeli. Son olarak da bayrağımızın bizim şerefimiz ve onurumuz olduğunu unutmamalı. Bu üç kuralı doğduğunuz günden öleceğiniz güne kadar bilmeli ve uygulamalısınız. Ben 138 kez milli oldum ve sadece bayrağımızı en önde taşımak için bu yarışlara katıldım. İyi bir sporcu olursanız dünyanın her yerinde değer görürsünüz” ifadelerini kullandı.

Milli Atlet ve aynı zamanda KMÜ öğrencisi olan Mustafa Göksel ise, sporculuk kariyerine başladığı yıllarda yaşadıklarını öğrenci arkadaşları ile paylaşarak, “Sekiz yıllık spor hayatımın ilk yıllarında yaşadığım korku; özgüven ve çalışma ile yerini başarıya bıraktı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcu ahlakı fair play ruhunu oluşturan bir olgudur. Bu ruhu yaşatabilmek için öncelikle iyi sporcular yetiştirmeliyiz. İyi sporcular yetiştirmek içinse iyi insanlar yetiştirmeliyiz” dedi.

Panelin son konuşmacısı olan TMOK Üyesi Teoman Güray da, fair play ruhunda asla din, dil ve ırk ayrımı olmadığını vurgulayarak, “Fair play, sakatlanan rakibi kucaklamaktır, hangi takımdan olursan ol rakibe saygı duymaktır. Her zaman ve her koşulda, hayatın her alanında fair play vardır.” diye konuştu.

Güray konuşmasının son bölümünde ise, öğrencilere ve salondaki misafirlere fair play andı okuttu. Panel, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından plaket takdimi ile sona erdi.