KMÜ'de akademik gelişim sürüyor

Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayıyla üniversitede 4 yeni yüksek lisans programı, 1 yeni bölüm ve 2 yeni anabilim dalı daha açıldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre; KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Rekreasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim, Rekreasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim, Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programlarının açılması uygun görüldü. Yine KMÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı açılması onaylandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan bölüm, anabilim dalları ve programların hayırlı olmasını dileyerek, “Araştırma altyapısı, akademik ve idari kadrosuyla önemli bir potansiyele sahip olan üniversitemiz emin adımlarla ilerlemesini sürdürüyor. Mevcut imkanlarımızı daha da geliştirerek gerek bilim camiasına gerekse ilimize ve bölgemize daha fazla hizmet edebilmek en büyük temennimizdir. İnanıyorum ki üniversitemiz, gelişime odaklı kararlı adımlarla ülkemizin güzide üniversiteleri arasındaki yerini alacaktır” dedi.