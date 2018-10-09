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KMÜ'de birimler arası spor oyunları başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Birimler Arası Güz Dönemi Spor Oyunları başladı.


Spor müsabakalarında 10 futbol, 4 basketbol ve 4 voleybol takımı mücadele ederken satranç müsabakalarına 4, masa tenisine ise 10 oyuncu katılacak. Spor oyunlarının açılışı KMÜ halı sahasında Rektör Akgül'ün başlama vuruşu ile yapıldı. Rektör Akgül, müsabakalara katılan takımları ve oyuncuları tebrik ederek, “Üniversitemiz personeline yönelik düzenlenen 2018-2019 Akademik Yılı Birimler Arası Güz Dönemi Spor Oyunları hayırlı olsun. Müsabakaların kardeşlik ve centilmenlik ruhu içinde geçeceğine, birlik ve beraberlik anlayışımıza katkı sunacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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