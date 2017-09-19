KMÜ’de Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde kurulan Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin üniversitenin başta Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olmak üzere üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak adına çok faydalı olacağını belirtti.

Rektör Akgül, merkezin Türkiye’nin gıda alanında ulusal politikalarının belirlenmesine katkı sunmanın yanı sıra yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak güzel işlere imza atacağına inandığını belirterek hayırlı olsun temennilerini dile getirdi.