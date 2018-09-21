KMÜ'de Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ‘Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Karaman Valisi Fahri Meral ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mehmet Sorğun, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ekici ve Emniyet Şube Müdürleri katıldı. KMÜ Senato Odasında düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim döneminin başında öğrencilerin güvenliği ele alınarak toplantının konu başlıkları çerçevesinde kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi temennisiyle sona erdi.