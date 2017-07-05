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05 Temmuz 2017 13:36

KMÜ’de güvenlik personeline eğitim verildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) güvenlik personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

KMÜ’de güvenlik personeline eğitim verildi

05 Temmuz 2017 13:36


İş Güvenliği Uzmanı Yeter Ömeroğlu ve iş yeri hekimi Dr. Mustafa Dağdelen tarafından verilen eğitime KMÜ bünyesinde çalışan 60 güvenlik görevlisi katıldı. Eğitimde ilk olarak söz alan Uzman Yeter Ömeroğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve amacı, iş yerinde sağlığı oluşturan etkenler, çalışanların hakları ve yükümlülükleri, kişisel koruyucu donanımlar gibi konular hakkında paylaşımlarda bulundu. Ömeroğlu, “İş sağlığı ve güvenliği; iş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş güvenliğinin; sağlık ve güvenlik risklerini önlemek, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, verimi artırmak, üretimin devamlılığını sağlamak gibi pek çok amacı vardır. Tehlike durumunda gerekli tedbirler alınana kadar işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı var, fakat çalışırken baş, göz, ayak gibi kişisel koruyucu donanımları mutlaka takmalısınız. İş sağlığı ve güvenliğinden hepimiz sorumluyuz” şeklinde konuştu.


Dr. Mustafa Dağdelen ise ilk yardım hakkında bilgi vererek, bir olay anında kişilere nasıl müdahale edileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Dağdelen, “Bir vaka karşısında ilk olarak yapmanız gereken kendi emniyetiniz ve olay yeri emniyetini sağlamak olmalı. Öncelikle kendi emniyetinizi sağlamalısınız ki karşıdaki kişiye yardımcı olabilesiniz. İlk yardım sırasında ilk olarak kişinin bilinci yerinde mi, nefes alabiliyor mu, kalbi çalışıyor mu bunlara bakmalısınız. Kırık, çıkık gibi olaylarda ise temkinli hareket etmeli ve kişiyi çok fazla hareket ettirmemelisiniz” dedi.


Eğitim, sunumların ardından değerlendirme sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.




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