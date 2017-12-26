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26 Aralık 2017 17:08

KMÜ’de “Hazreti Mevlana’da Birlik ve Beraberlik” konferansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) İlham Öğrenci Topluluğu tarafından "Hazreti Mevlana’da Birlik ve Beraberlik" konulu konferans düzenlendi.

KMÜ’de “Hazreti Mevlana’da Birlik ve Beraberlik” konferansı

26 Aralık 2017 17:08


KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, üniversite akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Hazreti Mevlana’nın aramızdan ayrılışının 744. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Fikret Karapınar, Hazreti Mevlana’nın yaşadığını dönemle ilgili bilgiler paylaşarak, “İslam dünyasının durumu o dönemlerde çok kötüydü. Anadolu o dönem hem içeride hem de dışarıda çeşitli sorunlarla uğraşmaktaydı” dedi.



"Popüler olan Mevlana, Batılılar tarafından bize sunulan Mevlana’dır"


Hazreti Mevlana’nın ümmetin birlik ve beraberliği için eserlerinde birçok mesaj verdiğini söyleyen Prof. Dr. Karapınar, “Bugün herkesin bir Mevlanası var ve popüler olan Mevlana aslında Batılılar tarafından bize sunulan Mevlana’dır. Biz birtakım araştırmalar yapmazsak onların çizdikleri profili öğrenmek zorunda kalıyoruz. Piyasada Mevlana’ya ait diye dolaşan sözlerin hiçbirisi ona ait değildir. Sadece bu sözleri işaret etmiştir. Alimlerimize yeterince sahip çıkmadığımız için Batılılar tarafından bu isimler bizlere pazarlandı. Bu anlamda ilmi araştırmalar yapıp daha dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.


Prof. Dr. Karapınar, Hazreti Mevlana’nın 37 yaşından sonra bugünkü profilini kazandığını belirterek, bu yaşa kadar Şam ve Halep’te İslami İlimler ile ilgili ilmi alt yapısını oluşturduğunu ve sonunda Konya’ya döndüğünü söyledi. Prof. Dr. Karapınar, “Hazreti Mevlana’nın ilmi derinliği günümüzde tam anlamıyla ortaya çıkarılamıyor. Oysaki Hazreti Mevlana felsefecilere göre filozoftur, edebiyatçılara göre ediptir, İslam ilimleri açısından bakıldığında ise bir İslam alimidir. Mevlana bütün yönleriyle bir alim profili çizmektedir. Hem nesir yazıp hem de bu nesiri nazımın içine yedirmek çok zor bir iştir. Bu açıdan bakıldığında bile yaptığı iş takdire şayandır. Aşk şiirleri yazmak kolaydır fakat bu ilmi verileri şiir üslubu içine yerleştirmek çok zordur. Hazreti Mevlana bu anlamda en zoru başaran isimlerdendir” şeklinde konuştu.


Konferans, plaket takdiminin ardından sona erdi.




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