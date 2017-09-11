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11 Eylül 2017 17:35

KMÜ’de hizmet içi eğitim düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2017 yılı hizmet içi eğitim planı çerçevesinde üniversite personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

KMÜ’de hizmet içi eğitim düzenlendi

11 Eylül 2017 17:35


İki gün süren eğitim programına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu ev sahipliği yaptı. Program kapsamında Şube Müdürü Fatih Haklı tarafından “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)” uygulamalarından “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)”, Mali Hizmetler Uzmanı Abdullah Demirel tarafından ise “Ek Ders ve Maaş Uygulamaları” hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcıların, eğitime konu edilen alanlarda yaşaması muhtemel problemlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı eğitim programı çerçevesinde, “KBS - TKYS ve Ek Ders - Maaş Uygulamalarının” kullanımı, genel olarak karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında bilgiler verildi. Aynı zamanda, eğitim sırasında yapılan uygulamalarla bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Eğitim programı katılımcıların sorularının cevaplanması ve genel değerlendirmelerle sona erdi.




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