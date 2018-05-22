KMÜ’de iç teknik toplantısı

Dış değerlendirme süreci öncesinde, üniversite bünyesinde TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmasına yönelik olarak iç tetkik toplantısı yapıldı.

KMÜ Kalite Komisyonu üyelerinin katıldığı iç tetkik toplantısının açılış konuşmasını yapan KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, "Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili epey mesafe aldık. Kalite Yönetim Sistemi ve buna bağlı olarak kurumsallaşma, bir kurumun kendisini tanımlaması ve paydaşlarına açıklaması zor ve zahmetli bir süreçtir. Üniversite olarak bu süreci tamamlamak üzereyiz. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantının ardından iç tetkiklerimizi değerlendireceğiz; sonrasında bağımsız dış denetçileri üniversitemize davet edeceğiz. Ben özverili çalışmalarından dolayı Kalite Yönetim Birimimize ve siz Kalite Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından iç tetkik konusunda bilgi vermek üzere sahneye gelen KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Sami Karagöz, üniversitede göreve gelmeden önce kalite yönetim sistemi ve tetkik süreciyle ilgili pekçok çalışma yürüttüğünü ifade ederek, iç tetkik konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Karagöz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Kalite Yönetim Sistemi bağlamında çok kısa sürede büyük mesafe katedildiğini söyleyerek bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Karagöz, KMÜ Kalite Komisyonu üyelerinden oluşan iç tetkikçilerin birimlerde yaptığı ve yapacağı tetkiklerin son derece önemli olduğunu belirterek, "İç tetkik, kalite ile ilgili faaliyetlerin son olarak gözden geçirildiği safhadır. Kurumun kendi elemanlarıyla kendi sistemini dokümanlara ve beyanlara dayanarak tarafsız bir şekilde tetkik etmesidir" diye konuştu.

Karagöz, konuşmasının devamında iç tetkikçilerde olması gereken nitelikleri sıralayarak bunları; ’objektiflik, nezaket, pozitiflik ve analitik düşünme yeteneği’ şeklinde açıkladı. İç tetkik usul ve yöntemlerine de değinen Karagöz, tetkik planının beyan edilmesi, rapor ve formların düzenlenmesi, düzeltici ve iyileştirici tekliflerin ve önerilerin yazılması, soru listeleri, tetkik öncesi ve sonrası süreç sahibi ve birim yöneticileriyle toplantılar gibi hususlarda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Toplantı, Kalite Yönetim Sistemine ilişkin diğer belge, faaliyet ve süreçlerin istişare edilmesiyle sona erdi.