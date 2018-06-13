KMÜ’de işçi kadrosuna geçen güvenlikçilere sosyal hakları anlatıldı

Eğitime, 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçen 58 güvenlik personeli katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, güvenlikçilerin üniversite içerisinde üstlendikleri faaliyetlerden bahsederek, “Güvenlik olmazsa eğitim olmaz. Sizlerin yaptığı işler üniversitemiz için son derece önemli. Yerleşkemizin güvenliği sizlere ait ve sizin uygulamalarınız hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle mesai saatleri dışında bu alanda tüm yetki sizin elinizde. İşinizi yaparken son derece duyarlı ve dikkatli davranmalısınız. Çünkü eylem ve kararlarınızın doğuracağı sonuçlar üniversitemiz için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca üniversite ile ilgili ilk intiba güvenlik personelinden başlar. Sizin göstereceğiniz nezaket, saygı ve iyi tutum o yüzden de önemlidir. Her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Yeni statünüzün yanında zamanla diğer haklarınızı da almanız konusunda kurum olarak arkanızdayız. KMÜ ailesi olarak her zaman birlikte hareket edeceğiz. Kanun hükmünde kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçen personelimize yeni kadrolarının hayırlı olmasını diliyor, şimdiden hepinizin bayramı kutluyorum. Sağlık ve mutlulukla kalın” dedi.

Açılış konuşmasının ardından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Kadir Çeçen, sürekli işçi kadrosuna geçen personelin iş kanunu ve toplu sözleşmeyle gelen sosyal hakları ve sorumlulukları hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından kapanış konuşması yapan İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Vedat Erdoğan, öncelikle yeni statülerinden dolayı üniversite güvenlik personelini kutladı. Erdoğan, kurumun kendilerinden beklentilerini ve görevleri esnasında gereken hassasiyeti göstermelerini hatırlatarak kendilerine işlerinde kolaylık ve başarılar diledi. Personelin sorularını yanıtlayarak istek ve önerileri değerlendiren Erdoğan, katılımlarından dolayı güvenlik personeline teşekkür ederek sözlerine son verdi.