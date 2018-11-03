KMÜ'de Kızılay Hilal-i Ahmer Sergisi ve kan bağışı kampanyası düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu ile Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından 31 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla ‘Kızılay Hilal-i Ahmer' sergisi ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kızılay Şube Başkanı Adem Küçükyarma'nın yanı sıra davetliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışının ardından sergilenen fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışının ardından ziyaretçiler ve öğrenciler kan bağışı kampanyasına katıldı. Tüm gün süren bağış kampanyasında 109 ünite kan, 13 adet kök hücre bağışı yapılarak bir rekora imza atıldı. Kampanyaya katılımın yoğun olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra İlhan, “İnsanlar kan bağışı konusunda her geçen gün daha fazla bilinç sahibi oluyor. Bizler de bu bilincin oluşması için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnsanlar için hayati önem taşıyan kan bağışı bir alışkanlık haline getirilmelidir. Biz de düzenlemiş olduğumuz kampanya sonucunda 109 ünite kan, 13 adet kök hücre bağış topladık. Kan bağışı kampanyamızın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bağışları ile kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.