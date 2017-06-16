KMÜ’de öğretmenlere yönelik Türkçe semineri verildi

Kalkınma Bakanlığı, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen seminerde KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Nebi Uysal konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, 2017 yılının ‘Türk Dili Yılı’ ilan edilmesinin gerek Karaman gerekse ülkemiz açısından çok güzel bir haber olduğunu belirterek; dünya dilleri, bir dünya dili olarak Türkçe ve Türkçenin güncel sorunlarına dair anlatımlarda bulundu. Şuan için dünya üzerinde yedi binin üzerinde dil bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Uysal, “UNESCO’nun verilerine göre altı binin üzerinde dil, bu yüzyılın sonuna kadar ölecek. Altay, Gagavuz, Karay ve Şor Türkçeleri de tehlike altında olan diller arasında yer alıyor” dedi.

Bir dilin gücünü değerlendirirken çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Uysal, “Bir dilin gücü; tarihi derinliğine, dünya üzerinde konuşulduğu alana, söz varlığına, edebi yönüne, kültür ve medeniyet dili olmasına, dil ilişkilerine göre değerlendirilir. Dünya üzerinde nereye giderseniz gidin Türkçe konuşan bir insanla muhakkak karşılaşırsınız. Dünyanın en köklü dillerinden biri olan Türkçenin diğer dillerle ilişkisi de yoğun olmuştur. Türkçe sadece diğer uluslardan kelime almakla kalmamış, özellikle komşu olduğu ulusların söz varlığına hatırı sayılır bir katkı sunmuştur” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, Türkçenin sosyal medyadaki yanlış kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Yazıma dikkat etmemek, sözcükleri yerinde kullanmamak yahut yanlış kullanmak, yanlış telaffuz, anlam farklarını bilmemek, kelimelere kendimizce anlamlar yüklemek, sözlük veya kılavuz kullanmamak Türkçemizi en çok yozlaştıran faktörlerin başında geliyor. Türkçe öğretimi yaparken Türkçenin güzel örnekleriyle bireyleri buluşturmak ve dikkatli okuma becerisi kazandırmak gerekiyor. Dil, hepimizin evidir; küreselleşen dünyada Türkçenin yerini yine Türkler tayin edecek” şeklinde konuştu.