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26 Mayıs 2018 13:43

KMÜ’de sınıf öğretmenliği öğrencileri resim sergisi düzenledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendi.

KMÜ’de sınıf öğretmenliği öğrencileri resim sergisi düzenledi

26 Mayıs 2018 13:43


Serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nihal Yıldız Yılmaz danışmanlığında Sanat Eğitimi dersi kapsamında yaptıkları perspektif, natürmort, kolaj, nokta ve çizgi çalışması alanlarında 67 eseri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dr. Öğretim Üyesi Nihal Yıldız Yılmaz sergi hakkında açıklamalarda bulunarak, “Sergimiz, geleceğin sınıf öğretmenleri adaylarına estetik beğeni kazandırmak amacıyla Sanat Eğitimi dersi kapsamında beş farklı alanda üretilen eserlerden oluşmaktadır. Öğrenciler tarafından on dört hafta boyunca oluşturulan 300 çalışma arasından seçilen 67 resim fakültemizde sergilendi. Bizlere bu fırsatı sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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