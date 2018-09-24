KMÜ'de ‘STEM ANTİK PROJESİ' hayata geçiyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘STEM ANTİK' Projesi protokolü imzalandı.

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nun yanı sıra STEM ANTİK Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çevik de yer aldı. Protokol, TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri kapsamında lise birinci sınıfta öğrenim görmekte olan ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin STEM'e (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve Arkeoloji bilimine ilgi ve farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında 01-10 Ekim 2018 tarihleri arasında KMÜ Edebiyat Fakültesi arkasında yer alan suni kazı alanında çalışmalar yapılacak. 24 öğrencinin katılacağı STEM ANTİK eğitimlerini, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çevik, Doç. Dr. Cihat Abdioğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ertuğ Ergürer verecek. Projede; deney, gözlem, arazi ve grup çalışmaları, oyun, drama gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra Ermenek, Karadağ ve Side'ye de geziler düzenlenecek.

Protokol ile ilgili açıklamada bulunan KMÜ Rektörü Akgül, “Üniversitemiz akademisyenleri tarafından akademik başarısı yüksek ve olanakları sınırlı öğrenciler için böyle bir projenin yürütülecek olması son derece memnuniyet verici. İçerik olarak zengin öğretim yöntemleriyle tasarlanan projenin taraflar için hayırlı olmasını diliyor, öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.