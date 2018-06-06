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06 Haziran 2018 15:05

KMÜ’de sürekli işçi kadrosuna geçen personele eğitim

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçen personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

KMÜ’de sürekli işçi kadrosuna geçen personele eğitim

06 Haziran 2018 15:05


Eğitime üniversite bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan 91 personel katıldı.


Eğitimin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, KMÜ’nün tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu belirterek, “Öncelikle kanun hükmünde kararname kapsamında yapılan düzenlemenin tüm sürekli işçi kadrosuna geçen personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada gerçekleştireceğimiz eğitimle toplu iş sözleşmesinden kaynaklı haklarınızı sizlere anlatacağız. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak hep birlikte daha güzel işler yapacağız. Sizlerin verdiği hizmetlerin bizim için çok değerli ve kıymetli olduğunu bilmenizi isteriz” dedi.


Genel Sekreter Tüfekci’nin konuşmasının ardından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Kadir Çeçen, iş kanunu, sürekli işçi kadrosuna geçen personelin iş hakları ve toplu sözleşme kapsamında verilen sosyal haklar hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından KMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mustafa Bahar ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Vedat Erdoğan, personelin sorularını yanıtlayarak istek ve önerileri değerlendirdi.




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