KMÜ’de temel iş güvenliği eğitimi

İş Güvenliği Uzmanları Ayşegül Sülahi ve Gülfem Alsan’ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programı personele yönelik sağlık kontrolleri ve anketlerin doldurulmasının ardından başladı. Programda söz alan İş Güvenliği Uzmanı Ayşegül Sülahi eğitimin amaçlarından bahsederek 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu detaylı olarak anlattı. Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Ayşegül Sülahi, iş güvenliğindeki öncelikli amacın; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği artırmaktan geçtiğini söyledi.

İş kazalarında sıkça karşılaşılan nedenlere de değinen Sülahi, iş güvenliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması çalışmalarında en önemli görevin çalışana en yakın ilk kademe görevlisine düşeceğini belirtti. Eğitim, Ayşegül Sülahi’nin temizlik personeline uymaları gereken kuralları anlatması ve iş güvenliği ile ilgili tavsiyelerde bulunmasının ardından sona erdi.