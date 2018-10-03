KMÜ'de TÜBİTAK Bilim Fuarları Tanıtım toplantısı düzenlendi

KMÜ Eğitim Fakültesinde düzenlenen ve Karaman Merkez, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Kazım Karabekir, Ayrancı ilçelerinde bulunan ortaokul ve liselerde görevli yönetici ve öğretmenlerin katıldığı toplantıda 4006 Programına ait Çağrı Metni ve Kılavuzlar hakkında sunum gerçekleştirildi. Toplantıda TÜBİTAK İl Temsilcisi Doç. Dr. Murat Yıldız, okulların 5 -12. sınıf öğrencilerinin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine yaptıkları araştırmaları sergiledikleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlayan 4006 Programları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Murat Yıldız, programın amaçlarından bahsederek, “Bilim fuarlarının amacına uygun gerçekleşmesi okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları ve bu işi sahiplenmeleri ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda 4006 Bilim Fuarları için geçen yıl 10 bin 170 okulun desteklenmesi ve her bir okula 5 bin 250 liralık kaynak aktarılması TÜBİTAK'ın bu konudaki hassasiyetinin ve toplumdaki bilimsel düşüncenin gelişmesini ve yayılmasını ne kadar önemsediğinin açıkça bir göstergesidir” dedi.

Doç. Dr. Murat Yıldız ayrıca TÜBİTAK Bilim Fuarları hakkında ayrıntılı bilgiye http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabileceğini belirterek başvuruların 22 Ekim-22 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılabileceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca Karaman İl Ar-Ge Temsilcisi Esma Özgünay ve Karaman'daki ilk 4007 Programı Yürütücüsü Kadir Yetiş tarafından TÜBİTAK 4004, 4005, 4007 Programları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.