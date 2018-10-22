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KMÜ'de Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı kuruldu

Yükseköğrenim camiasında temel yetkinlik ve farklılaşma alanlarından birisini Türk dili olarak belirleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), bu doğrultuda akademik yapılanmasını sürdürüyor.


Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla üniversitede Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı olarak Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı açılması kararlaştırıldı. Kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan bölüm ve anabilim dalının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Türkçe'nin başkenti Karaman'da bu misyonun en önemli temsilcilerinden birisi olan üniversitemiz, ilimiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademik gelişimine devam etmektedir. Üniversitemizde dil ve edebiyatla ilgili diğer bölüm ve programların yanı sıra Türkçe Eğitimi üzerine de anabilim dalı kurulması, dil araştırmaları ve eğitiminde yükseköğrenim camiamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni bölüm ve anabilim dalımızın başta üniversitemiz ve ilimiz olmak üzere Türkçe'ye gönül veren herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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