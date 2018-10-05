KMÜ'de Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi' başladı.

‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi'nin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, il ve üniversite protokolü, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, KMÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Kongrede ilk olarak söz alan Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet İpek, kongrenin amacının matematik ve ilgili bilim dallarında yeni gelişmeler, araştırma sonuçları, teori ve metodolojiyle ilgili bilimsel bilgiyi paylaşmak olduğunu belirtti. Kongrenin matematikçiler, bilim insanları ve araştırmacılar için yeni eğilimler ve yaklaşımlara odaklandığını söyleyen Prof. Dr. İpek, dünyanın her yerinden kongreye katılan seçkin konuşmacılarla zengin bir fikir alışverişi gerçekleşeceğini ifade etti.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ise, toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığına vurgu yaparak, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yeni problemlerin çözümü için; matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür bilimsel organizasyonlar bilim insanlarının bir araya gelmesine, bilimsel paylaşımlarda bulunmasına ve sonrasında ortak çalışmalar planlamasına vesile olmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Üç gün sürecek olan kongremize dünyanın farklı ülkelerinden 150 civarında bilim insanı katılacak, bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır. Matematiğin her alanında çalışmaların tartışılacağı ve sunulacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Kongrenin düzenlenmesine katkı veren, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül'e, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a, Karaman Sanayici ve İşadamları Derneği KARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın'a, Başkan Yardımcısı Osman Ateş'e ve tüm KARSİAD üyelerine, Organize Sanayi Bölgesi Müdür Vekili Abdurahman Cahit Gökal'e, organizasyon komitesine, bizlerin davetini kabul edip kongremize katılan çağrılı konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür eder; kongrenin üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

“Matematik insanın düşünce gücünü geliştirir”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise “Matematik, insanın hayatında her dönem önemli bir yer tutmakta ve bütün bilimlerin temel aklı olarak görülmektedir. Matematiğin insanın düşünce gücünü geliştirdiği, kişiye analiz-sentez yapma olanağı sağladığı ve insanı farklılaştırdığı bir gerçektir" dedi.

Rektör Akgül, kongre ile alanında önde gelen bilim insanlarının, akademisyenlerin ve araştırmacıların matematik bilimi üzerine bilgi alışverişinde bulunmaları; deneyimlerini, araştırma bulgularını ve en son gelişmeleri paylaşmaları için bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Kongre sonuçlarının üniversitemiz başta olmak üzere şehrimize, ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Gerçekleştirilen bu kongrenin, tüm kongre katılımcılarına ve genç matematikçilere sunacağı bilimsel şölen ile katılımcıların kariyerlerinde yol gösterici olacağından eminim. Bu tür kongrelerde ev sahipliği yapmanın kültürel çeşitliliğimizi, eşsiz özelliklerimizi ve organizasyon başarımızı yansıtması açısından son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu bilimsel etkinliğimizi sahiplenme noktasında ayrıca Belediyemize, KARSİAD'a ve destek veren tüm kurumlara, siz bilim insanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongrenin üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diler; başta düzenleme kurulu ve bilim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

Açılış programı, plaket takdiminin ardından Davetli Konuşmacı Lars-Erik Persson'ın sunumuyla devam etti. Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi kapsamında üç gün boyunca dört farklı salonda 41 oturum düzenlenerek 200'e yakın bildiri sunulacak.