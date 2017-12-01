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01 Aralık 2017 17:34

KMÜ’de üniversitelere yönelik sayıştay eğitimi tamamlandı

Sayıştay Başkanlığı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) işbirliğinde düzenlenen ‘Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi’ tamamlandı.

KMÜ’de üniversitelere yönelik sayıştay eğitimi tamamlandı

01 Aralık 2017 17:34


KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner’in konuşmasıyla başlayan eğitimin resmi açılış töreninde ise, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş birer konuşma yaptı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından 300’ün üzerinde katılımcının takip ettiği eğitim programı 4 gün sürdü. Eğitim boyunca ‘5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sosyal Tesisler ve Sayıştay Denetim Bulguları’ gibi farklı konular ele alındı. Eğitim programı kapsamında Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, Sayıştay Grup Başkanı Mehmet Taş, Sayıştay Başdenetçisi Ömer Demirdaş, Sayıştay Uzman Denetçileri Erdoğan Dedeoğlu, Kurtuluş Kutay, Kadriye Uyar Baltacı ve Ramazan Ali Çetin, Sayıştay Denetçileri Mahmut Güler ve Mehmet Gökmağara katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi. Eğitim programı Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün eğitmenlere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.




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