KMÜ’de yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Yeni eğitim-öğretim yılının huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensuplarının yeni eğitim-öğretim dönemini kutladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak yeni eğitim-öğretim yılına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Her yıl gelişen ve büyüyerek şehrine ve ülkesine değer katan üniversitemiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bizlere katacağı enerji ile birlikte çok daha iyi yerlere gelecektir. Bugün itibariyle öğrenci sayımız 15 bin 353’e, akademisyen sayımız 550 ve toplam personel sayımız 785’e, öğrenci alan program sayımız da 131’e ulaşmış durumda. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha fazla öğrenci ve personel ile daha başarılı bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensuplarının yeni eğitim-öğretim dönemini kutluyor; hep birlikte mutlu, huzurlu ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeyi temenni ediyorum.”